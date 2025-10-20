藤井聡太竜王に佐々木勇気八段が挑戦する第38期竜王戦七番勝負（主催：読売新聞社）は、藤井竜王先勝で迎えた第２局が10月16日（木）・17日（金）に福井県あわら市の「あわら温泉 美松」で行われました。対局の結果、挑戦者得意の角換わり早繰り銀を腰掛け銀で退けた藤井竜王が68手で勝利。２連勝スタートとして防衛に大きく前進しました。○開始２時間での失着開幕局を落とした佐々木八段にとって先手番で迎える本局は負けられな