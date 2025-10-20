西山朋佳白玲に福間香奈女流六冠が挑戦するヒューリック杯第５期白玲戦七番勝負は、西山白玲の３勝２敗で迎えた第６局が10月18日（土）に石川県金沢市の「ホテル日航金沢」で行われました。対局の結果、力戦調の相振り飛車から抜け出した西山白玲が110手で勝利。防衛に成功してクイーン白玲獲得まであと１期に迫りました。○女流棋士の頂点は誰に？Ａ級〜Ｄ級に分けられた約80名の女流棋士の頂点を決める今期の白玲戦もいよいよ大