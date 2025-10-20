ABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』(毎週月曜20:00〜)第4話が、きょう20日に配信される。『MISS KING / ミス・キング』場面カット○「俺を、これ以上不幸にできるのか?」対局中、突然意識を失い、倒れてしまう飛鳥(のん)。朦朧とする中で飛鳥の耳には「将棋をするな」という謎の声が聞こえた。飛鳥は将棋に関わるたびに、周りの誰かが不幸になってしまうように感じてしまう。そんな飛鳥の様子を見ていた藤堂(藤木