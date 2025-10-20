後場寄り付きの東京株式市場では、日経平均株価が前日比１４００円高前後と前場終値から上げ幅拡大。その後初の４万９０００円台乗せとなった。外国為替市場では、１ドル＝１５０円８０銭台での値動きとなっている。 出所：MINKABU PRESS