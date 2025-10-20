Microsoftは10月15日(現地時間)、「Release Release v0.95.0 · microsoft/PowerToys · GitHub」において、PowerToys v0.95.0をリリースしたことを発表した。このリリースでは新機能として「Light Switch」ユーティリティーが追加され、Windowsテーマの自動切り替えが可能になった。関連記事：Windows 11でテーマの自動切り替えが可能に - 昼はライトテーマ、夜はダークテーマ | TECH+(テックプラス)Release Release v0.9