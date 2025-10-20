【GoodsPress“時計大研究”2025-2026】今秋、新たに「カーキ フィールド」の新作として「カーキ フィールド メカ パワーリザーブ」が仲間入り。無二の物語性を持つ本シリーズの血統を宿しつつも、新たなステージを目指すこのニューフェイスの特徴と、ブランドのこれからについて、本国から来日したCEOへの単独取材とともに掘り下げる！＊＊＊この製品を皆さんに紹介できる日が来たことを、非常に感動的な心持ちで迎えてい