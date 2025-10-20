LE SSERAFIM¡Ê¥ë¥»¥é¥Õ¥£¥à¡Ë¤ÎHUH YUNJIN¡Ê¥Û¡¦¥æ¥ó¥¸¥ó¡Ë¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¡£ÍÄ¾¯´ü¤Î¼Ì¿¿¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ëå¤È¤ÎÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û①②③LE SSERAFIM¥æ¥ó¥¸¥ó¤Î»ÐËå¥·¥ç¥Ã¥È¡õÍÄ¾¯´ü¥·¥ç¥Ã¥È¡õ¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·¥ç¥Ã¥È ¢£LE SSERAFIM¥æ¥ó¥¸¥ó¤¬Ëå¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡ ¥æ¥ó¥¸¥ó¤ÏËå¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òInstagram¤Ç½ËÊ¡¡£¡ÖÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬21ºÐ¤Ê¤ó¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢6Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£