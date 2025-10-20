TBSラジオ『宮舘涼太のロイヤルサロン』の公式Xにて、Snow Manの宮舘涼太のオフショットが公開され、注目を集めている。 【画像】秋の装いで自身の看板と写真を撮る宮舘涼太／ニット×ダブルブリッジメガネをかけこなす宮舘涼太 ■トレンチコートに白Tシャツとデニムパンツを合わせた宮舘涼太 「念願の！記念撮影。赤坂サカスの大看板の前で」というコメントとともに公開された写真には、ベージュのトレンチコ}