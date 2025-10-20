【Xotic XW-1 Miyaji Special Mod】（埼玉県Ricky Corgi 16X1歳）今回、エフェクトボードのup dateで『Xotic XW-1 Miyaji Special Mod』と『BOSS CE-2W 技WAZA CRAFT』を新規導入しました。このワウとコーラスはずっと気になっていましたが、とっても秀逸なエフェクターです。Xotic XW-1 Miyaji Special ModバイアスとWAH-Q、イコライジングのコントロールがあり、中高域のワウ効果を自分好みに設定出来るのは有り難いですね。