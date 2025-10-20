任期満了に伴う平戸市長選挙は19日、投開票が行われ、無所属で新人の松尾有嗣氏が初当選を果たしました。 （松尾 有嗣氏） 「身を引き締めて、これからの平戸市の再生、発展に尽力したいと思っている」 初当選を果たしたのは新人で、元国会議員秘書の松尾有嗣氏 49歳です。 4期務めた黒田市長の不出馬に伴い、新人3人による争いとなった今回の選挙。 松尾氏は8604票を獲得し、次点の山内氏に約1500票の差をつけまし