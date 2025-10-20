歌手の倖田來未（42）が20日までに自身のインスタグラムを更新。コンサートに人気歌手が訪れたことを明かした。18日に、東京・京王アリーナでデビュー25周年を記念したツアーの初日を迎えた倖田。この日はストーリーズで「しずかねぇさん本番1時間半前にきてほしーってメールしたら予定ずらしてダッシュで来てくれました」と告白。「そんなことある？！幸せものです」と伝えた。これに歌手の工藤静香も「素晴らしいライ