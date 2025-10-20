カルディで見つけた、子どもが喜ぶこと間違いなしのハロウィングッズ4選をご紹介します。1）「ハロウィンスティックゼリー」16個入り（318円）おなじみのスティックゼリーもハロウィン仕様に！ぶどう味8本、りんご味4本、みかん味4本の計16本入りです。スティック状のゼリーなので片手でも食べやすく、ちょっとしたおやつにぴったりですね。「ハロウィンスティックゼリー」3種の味が楽しめます2）「ハロウィンのりあーと 4枚