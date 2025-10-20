最近、ネット上で、「残クレアルファード」という言葉をよく見かけるようになりました。アルファードに乗っている人を残クレ(残価設定型クレジット)と結びつけて揶揄する表現ですが、「残クレ＝ダサい」「残クレ＝見栄っ張り」といった感じで、「残クレ」という言葉がマイナスのイメージで語られています。本当に「残クレ」はよくない買い方なのか……?「残クレ」の仕組みやメリット・デメリット、通常のローンとの比較など、「残