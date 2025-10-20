ＪＲ甲府駅（甲府市）のホームで男性を突き飛ばし線路に転落させたとして、甲府署は１９日、東京都杉並区、会社員の男（３１）を傷害容疑で逮捕した。発表によると、男は同日午前８時４０分頃、同駅のホームで、山梨県内在住の６０歳代男性を腕で突き飛ばし、線路に転落させる暴行を加えた疑い。男性は頸髄（けいずい）損傷などで重傷。「腕ではなく肩で突き飛ばした」と供述している。男は事件後、電車で東京方面へ向かった