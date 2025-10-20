任期満了に伴う熊本県氷川町長選挙は、昨日（10月19日）に投開票が行われ、現職の藤本一臣（ふじもと・かずおみ）さん（66）が新人を下し、5選を果たしました。 【写真を見る】熊本県氷川町長選挙現職が5選を果たす「大雨からの復旧・復興が最優先事項」 20年ぶりに投開票が行われた氷川町長選は現職の藤本一臣氏（66）が元町議で新人の江崎悟氏（76）を破りました。 ※江崎氏の「さき」の字は山冠 【開票結果】藤本一臣氏40