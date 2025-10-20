◇MLBア・リーグ優勝決定シリーズ第6戦 ブルージェイズ6-2マリナーズ(日本時間20日、ロジャースセンター)ア・リーグ優勝決定シリーズは最終戦までもつれ込むことがわかりました。2勝2敗で迎えた日本時間18日の第5戦では、マリナーズが接戦を制し、ワールドシリーズ進出へ王手。この日、第6戦がブルージェイズの本拠地で行われました。もう負けられないブルージェイズは、2回、ヒットと相手のエラーでノーアウト1・2塁とします。こ