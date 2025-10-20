シンガー・ソングライター春ねむり（30）が20日までにX（旧ツイッター）を更新。自身の容姿に関するSNS上の罵詈（ばり）雑言に思いをつづった。春は「ネット上でわたしの見た目のことを悪く言う人が時々いる。特に『政治的』なことを発言したとき」と言及。「でも正直気にしてない」と明かすとともに、「もしわたしの顔を揶揄したいのなら、せめてあなたの顔を見せてからにして。きっとわたしのよりずっと素敵なんだろうナ」と皮肉