日本代表FW上田綺世が圧巻のパフォーマンス オランダ1部フェイエノールトに所属する日本代表FW上田綺世は、現地時間10月19日に行われたエールディビジ第9節ヘラクレス戦でハットトリックを達成し、チームを大勝に導いた。現地メディア「sportnieuws」は「解き放たれたアヤセ・ウエダ」と称賛し、チームが「ドラマティックな最下位チームを粉砕した」と報じている。ロビン・ファン・ペルシ監督率いるチームは、DF渡辺剛が負傷で