フリーの沖田愛加アナウンサーが、“夏の思い出”を披露し話題を呼んでいる。沖田アナは２０日までにインスタグラムで「夏の思い出」とつづり、デコルテ部分や美脚があらわな白いミニワンピース姿を披露した。この投稿にファンからは「愛加ちゃん めっちゃ可愛い」「女神降臨」「こ、この方は妖精さんですか？」「美しすぎるやろがい」「色っぽいな〜」などの声が寄せられている。