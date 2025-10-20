アリオンジャパンが、2025年10月1日(水)から10月3日(金)に東京ビッグサイトで開催された「危機管理産業展(RISCON TOKYO)2025」に出展しました。会場では、自社開発のアンテナ一体型IoT衛星通信装置「TYTO(タイト)シリーズ」の最新モデル『TYTO 2』が公開されました！ アリオンジャパン アンテナ一体型IoT衛星通信装置「TYTO(タイト)シリーズ」 アリオンジャパン株式会社は、2014年に設立された衛星通信の専門企業