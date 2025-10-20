星野リゾートは、2026年と2027年に奈良県内で合計3つの施設の開業を予定。国内外で73施設を展開し「旅を楽しくする」を掲げる同社が今回手がけるのは、国の重要文化財「旧奈良監獄」を活用した日帰り施設「奈良監獄ミュージアム」(2026年4月27日(月)開業予定)と、「星のや奈良監獄」(2026年開業予定)、そして明日香村に展開予定の「星のや飛鳥」(2027年開業予定)の3施設。【写真】現存する「旧奈良監獄」表門。重厚な赤れんが造り