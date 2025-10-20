浦項第1期高炉は73年6月9日に初めて銑鉄を吹き出した。3年間に延べ810万人、そして京釜）高速道路建設費429億ウォンの3倍近い1136億ウォンを投じた結果だった。鋼鉄生産1トン当たりの製鉄所建設単価はほぼ同じ時期に作った日本や台湾の施設と比べ40％にしかならなかった。完工する前に船舶用鋼材である重厚板工場をまず稼動し、現代重工業が初めて海外から受注した超大型タンカーを成功裏に建造できるようにした。浦項製鉄第2〜3期