「18世紀後半に英国から始まってドイツに、米国を経て再び日本に」――。世界の鉄鋼産業の主導権はこのように流れた。国別の産業競争力の変化とも一致する。これほどなら鉄鋼を「産業のコメ」ではなく「産業の成長板」と呼んでも良さそうだ。日本の次にはポスコを前面に出した韓国が浮上した。「失敗すれば全員右向け右で迎日湾（ヨンイルマン）に飛び込んで死のう」という、いわゆる「右向け右精神」で始まったポスコは、韓国の自