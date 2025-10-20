「突然、難民のような立場になってしまった」カンボジアのボコール山で、1万909平方メートル（約3300坪）規模のイチゴ農場を運営するチャン・ジヨンさん（56）はため息をついた。10月15日、イチゴの配送のためにプノンペンを訪れたチャンさんは、思いがけず足止めを食らった。大学生のパクさん（22）が拷問の末に死亡した状態で発見されたボコ−ル山地域、およびバベット市・ポイペト市などベトナム・タイとの国境地域に対して、韓