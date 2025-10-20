富士ロジテックホールディングスが、神奈川県厚木市の「KDXロジスティクス厚木」内に新たな物流拠点「厚木三田第2ロジスティクスセンター」を開設しました！延床面積は2,038.54坪で、これにより厚木市・相模原市周辺の同社物流拠点は8施設（総面積28,327坪）となります。首都圏への物流ネットワークがさらに強化されます。 富士ロジテックホールディングス「厚木三田第2ロジスティクスセンター」 新センターは、圏