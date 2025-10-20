20日は紅葉の話題。2025年は“当たり年”になりそうです。各地でこれから続々と見頃を迎える紅葉。20日朝の浅間山の映像では、手前の方はすでに赤く色づいている様子が分かります。最新の情報では、北海道で「見頃」、東北や長野県などが「色づき始め」となっていて、今週末には見頃を迎える見通しです。そして、こんな朗報もあります。2025年の紅葉は、“当たり年”となるかもしれないんです。木村雅洋気象予報士は「今年は夏が猛