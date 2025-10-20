歌手・タレントの中川翔子さんが、自身のインスタグラムを更新。双子の育児について綴りました。【写真を見る】【 中川翔子 】 「スライムたちがあらわれた！」「スライム服！双子に着せるの夢で」「ついに今日着せるの叶いました！スライムレベル1って書いてある最高」中川翔子さんは「スライムたちがあらわれた！」と綴ると、画像をアップ。投稿された画像では、中川翔子さんの双子の子どもたちが、ゲーム作品「ドラゴンクエ