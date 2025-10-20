JR上野駅近くの交差点でタクシーが歩道に乗り上げ、4人がけがをしました。【映像】タクシーが乗り上げた現場の様子20日午前11時すぎ、東京・台東区のJR上野駅近くで、タクシーが何らかの理由で歩道に乗り上げました。捜査関係者などによりますと、この事故で9歳の子どものほか、40代の女性、60代の男女の合わせて4人がけがをしましたが、全員意識はあるということです。警視庁が当時の状況を詳しく調べています。（ANNニュ