きょうは秋雨前線の影響で、関東から九州の太平洋側でくもりや雨になるでしょう。関東は午後、くもりの時間が長くなりますが、夜を中心に所々で雨が降る見込みです。一方、日本海側は寒気の影響で雨の降る所があり、北海道は山沿いを中心に雪が降るでしょう。すでに峠道では積雪になっている所もあり、けさは北海道の手稲山などで初冠雪、稚内では初雪を観測しました。きょうの各地の予想最高気温札幌：10℃釧路：13℃青森：