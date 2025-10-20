タクシーが歩道に乗り上げ、男女4人がけがをする事故があったJR上野駅近くの現場＝20日午後0時50分、東京都台東区20日午前11時10分ごろ、東京都台東区上野7丁目のJR上野駅近くで「タクシーが歩道に乗り上げている」と119番があった。警視庁上野署によると、タクシーが信号待ちをしていた歩行者に衝突し、9歳の女児や40〜60代の男女計4人が打撲や骨折のけがをした。命に別条はない。現場は片側3車線。タクシーの70代の男性運転