男子ゴルフの19日付世界ランキングが発表され、松山英樹は18位で変わらなかった。1位スコッティ・シェフラー（米国）、2位ロリー・マキロイ（英国）、3位のザンダー・シャウフェレ（米国）は動かなかった。（共同）