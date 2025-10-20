全国でクマによる被害が相次いでいます。秋田県内では20日朝、クマに襲われた男女6人がけがをしました。2025年度のクマによる死者数は過去最多となっていて、環境省は注意を呼びかけています。午前6時半前、秋田・湯沢市で60代男性がクマに右の太ももをひっかかれけがをしました。男性を襲ったクマはその後、男性の住宅に侵入し、午前11時40分現在も居座っているということです。一方、宮城・仙台市青葉区では午前4時半前、自転車