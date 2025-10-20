日本維新の会の吉村洋文代表が１９日、フジテレビ系「Ｍｒ・サンデー」で、国民民主党の玉木雄一郎代表から、政治とカネの問題についての規制について賛成してほしいという呼びかけに答えた。この日は玉木代表、吉村代表が時間をずらして生出演。最初に出演した玉木代表は、吉村代表へ「政治とカネ」の問題の規制について「是非、賛成していただけますか」と、一緒に企業・団体献金の規制などに賛成してほしいと呼びかけていた