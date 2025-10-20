俳優水上恒司（26）が20日、都内で、主演する映画「WIND BREAKER／ウインドブレーカー」（12月5日公開、萩原健太郎監督）キックオフイベントに出席した。同作は講談社の漫画アプリ「マガジンポケット」で21年より連載され、テレビアニメ化や舞台化もされた同名漫画を実写映画化。水上はケンカだけが取りえの孤独な少年、桜遥を演じる。作品の世界観にちなみ、風速25メートルの演出で木の葉が舞う中に登場。「えっ？これで25メー