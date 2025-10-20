ラッパーでシンガー・ソングライターの、ちゃんみな（27）が19日、TBS系「日曜日に初耳学」（日曜午後10時15分）にリモートで出演。新作1曲を作るのに2時間で仕上げると話した。MCの林修氏から「たくさんの曲を作詞作曲されてますけど、1曲をつくるのにどのくらいの時間をかけてますか」と質問され、「2時間です」と左手でVサインをつくって答えた。スタジオでは「えええ〜」と絶叫が起こり「はやっ」との声も飛び交った。さらにス