現職の辞職に伴う燕市長選挙の投開票が10月19日に行われ、新人の佐野大輔氏が接戦を制して初当選しました。新人2人の一騎打ちとなった燕市長選挙。開票率95％を超えても勝敗は決まりませんでした。緊張がにじむ中、陣営に勝利が伝えられたのは午後11時すぎ。佐野大輔氏は支援者たちと抱き合い喜びを爆発させました。得票は16,611票、相手候補と144票差の接戦を制しました。佐野市は市の職員や市議の経験を持つ41歳。人口減少対策や