カール事務器は、新発想の斜めブックエンド「ブックチルト」（BT−001）を、10月中旬に発売する。従来のブックエンドは、本の厚みや置き方によって倒れてしまうことが課題だった。同商品は、台座部分を斜めに設計することで本が壁に寄りかかり倒れにくい構造となり、その問題を解決している。それと同時に、その形状によって「魅せる本収納」としてひと味違った存在感をもったインテリアに変身する。また、向きを変えてディスプレ