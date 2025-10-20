UCC上島珈琲（以下、UCC）は、「UCC BEANS ＆ ROASTERS」ブランドの「ミルク好きのラテ PET450ml」を、10月20日にリニューアル発売する。さらに期間限定で、生クリーム専門店「Milk」のコラボ第2弾「ミルク好きの北海道産生クリーム入りカフェラテPET450ml」を10月20日に、「ミルク好きの焼き芋ラテ PET450ml」を11月10日に発売する。「UCC BEANS ＆ ROASTERS」ブランドは、2014年9月から“ほっこり、おしゃれ。癒しのカフェの味わ