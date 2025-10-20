日本航空（JAL）は、JALマイレージバンク会員を対象に、上海線の利用でFLY ONポイントを3倍付与するキャンペーンを実施する。対象便は、東京/成田〜上海/浦東線のJL873/876便と、大阪/関西〜上海/浦東線のJL891/894便。東京/羽田発着便（JL80/81/82/85/86/89便）とスプリング・ジャパンの機材・乗員での運航便（JL8695/8696/8790/8799便）は対象外となる。マイルの積算対象となる全運賃が対象となる。東京/成田〜上海/浦東をエコノ