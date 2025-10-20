赤城乳業は、「ガリガリ君ソーダ（ポケモンパッケージ）」を10月20日から数量限定で発売する。「ガリガリ君ソーダ （ポケモンパッケージ）」ガリガリ君は1981年に発売し、今年45年目を迎えたロングセラー商品。発売当初から続く王道のソーダは、ガリガリ君の美味しさ・こだわりをもっと消費者に届けるべく、かき氷の氷を粗く削り、大きい氷の割合を増やし、従来に比べて爽やかな後味へ2023年にリニューアルした。今回、消費者に楽