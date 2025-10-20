占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年10月20日〜10月26日の運勢を西洋占星術で占います。みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）険しき山を登るがごとく！1歩ずつ大前進。ハードモード。やるべきことが山積みで、あなたが3人くらいいないと回らないでしょう。ただ、分身の術の取得を目指すよりも、目の前の課題をコツコツこなしていくほうが、話が早そう。絶対に無理、どう考えても不可能なのに