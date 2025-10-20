「そんなはずではなかった」。アルゼンチンのメディア『Cronica』も落胆。「チリで開催されたU-20ワールドカップ決勝で、アルゼンチン代表はモロッコ代表に敗れて優勝を逃した」と伝える。現地10月19日に行なわれたファイナルで、最多６度の優勝を誇るアルゼンチンは、初の決勝進出を果たしたモロッコと対戦。同メディアは「最悪の試合を強いられた」と振り返る。「序盤からアフリカのチームが立ち上がり、効果的なプレーを見せ