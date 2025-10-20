神戸にある六甲山のスキー場では、冬の営業に向けて雪づくりが始まりました。製氷機のパイプから真っ白な人工雪が吹き出します。神戸市灘区のスキー場「六甲山スノーパーク」では、まもなく訪れるスキーシーズンに向け、雪づくりが始まりました。六甲山頂では１０月に入り気温が２０℃を下回る日が増えていて、２０日から毎日２４０ｔのペースで専用の機械を使って雪をつくるということです。（六甲山観光担当者）「９