占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年10月20日〜10月26日の運勢を西洋占星術で占います。やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）リセット＆リラックス。からっぽになって。もういいのかもしれない。そんな気持ちが高まっていくでしょう。実際、前ほど頑張れなくなっていきます。無理をしない、付き合い過ぎない、気付いていても気付かぬフリをするなど。ちょっと気を抜き過ぎかも、ちゃんとしない