俳優の長澤まさみさんは10月19日、自身のInstagramを更新。主演を務めた映画『おーい、応為』のオフショットを公開しました。【写真】『おーい、応為』のオフショット「美しいの代表」葛飾北斎の娘・葛飾応為を描いた映画『おーい、応為』にて、主人公の応為役を務めた長澤さん。17日に公開した同作の3枚のオフショットを公開しました。いずれの写真も真顔の長澤さんが写っており、その美しさに引き込まれます。特に1枚目は、長澤