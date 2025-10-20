かつて日本サッカー界の未来を担うひとりとして期待されていた安部裕葵。広島県瀬戸内高校から加入した鹿島アントラーズでブレイクすると、2019年のコパ・アメリカで20歳にして日本代表デビューを果たした。2019年夏にはスペインの世界的名門バルセロナのBチームに移籍したが、その後は怪我に苦しむようになった。2023年夏にはJ1の浦和レッズに移籍するも、負傷によって公式戦でのデビューができずにいた。そうしたなか、安部は18