２０日朝、奈良県橿原市で住宅がほぼ全焼する火事がありました。この家に住む８０代の母親と５０代の娘２人と連絡が取れていないということで、警察などが状況の確認を急いでいます。午前８時ごろ、奈良県橿原市城殿町の住宅で、「家の屋根から黒煙が出ている」と通行人から消防に通報がありました。消防車など計１２台が出動し、火は約２時間後にほぼ消し止められましたが、木造２階建ての住宅がほぼ全焼したということです