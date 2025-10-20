モデルでタレントの益若つばさが19日、自身のインスタグラムを更新。40歳の誕生日を迎えたことを報告し、長男（17）との親子2ショットを公開した。【写真一覧】誕生日を迎えた益若つばさ＆長男の親子2ショット益若は「40歳になりました!!」と書き出し、友人らとの“誕生日パーティー”の様子を紹介。さらに「奇跡的に帰省してた息子も一緒に誕生日お祝いしてくれたよ！」と明かし、長男との仲むつまじい親子2ショットを披露し