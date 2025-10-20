アイドルグループ・乃木坂46の通算40枚目シングル（11月26日発売）のタイトルが「ビリヤニ」に決定したことが20日、発表された。【写真】妖艶な雰囲気漂う…花魁姿の久保史緒里19日深夜放送のテレ東系『乃木坂工事中』で、選抜メンバー16人と。6期生・瀬戸口心月＆矢田萌華がWセンターを務めることが発表された同シングル。前作の「Same numbers」がクールなダンストラックになっていたことから、今作がどのような楽曲になるの