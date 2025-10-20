◇第78回秋季北海道高校野球大会決勝北照2―0白樺学園（2025年10月20日大和ハウスプレミストドーム）北照が白樺学園を2―0で下し、13年ぶり6度目の秋季北海道大会優勝を決め、来春の選抜甲子園出場が当確となった。北照は初回2死一、二塁で5番・畠山柊太右翼手（2年）の右前打で先制。9回2死二塁からは6番・横堀倖世捕手（2年）の中前打で2点目を奪った。北海道大会初戦から投げてきたエース・島田爽介（2年）は、白樺学